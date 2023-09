Matchwinnaar Weghorst zat zich te verbijten op de bank: "Ik was verrast"

Matchwinnaar Wout Weghorst snapte totaal niet dat hij het EK-kwalificatieduel van Oranje met Ierland (1-2 winst) op de bank moest beginnen. Boos was hij niet. "Ik was verrast", zei de spits na afloop in de catacomben van het Aviva Stadium in Dublin. Zat Weghorst zich niet enorm te verbijten op de bank in de zwakke eerste helft? "Ja", was het korte antwoord. Toen hij eenmaal mocht invallen bij het begin van de tweede helft ging Oranje een ander systeem spelen, terug naar 4-3-3. Plots liep het en Oranje kwam door een fraaie uitgespeelde goal van Weghorst op 2-1. "Ik denk dat je functioneel moet zijn", zei Weghorst, "dat je moet zorgen dat je in het huidige internationale voetbal meerdere systemen kunt spelen. De switch heeft vandaag goed uitgepakt."

Maar wat begon Oranje moeizaam. "Wij nodigen dat ook uit. Dat mag niet gebeuren", zei Weghorst. Oranje liet zich totaal overrompelen door Ierland en het fanatieke publiek. Toch trots "We waren niet allemaal even scherp in het begin", zei aanvoerder Virgil van Dijk. "En dan gebeurt dat de eerste 25 minuten. Dan vinden we ons ritme pas en beginnen we dominanter te worden." Van Dijk is trots op het gevecht dat Oranje geleverd heeft. "We hebben een manier gevonden om te winnen, met veel strijd. En daar ben ik wel trots op, moet ik zeggen."

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk reageert na de EK-kwalificatiezege op Ierland in Dublin. - NOS