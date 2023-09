22 jaar na aanslagen 11 september weer twee slachtoffers geïdentificeerd

Bijna 22 jaar na 11 september 2001 zijn nog eens twee slachtoffers geïdentificeerd van de terreuraanslagen op het World Trade Center in New York. Dat is te danken aan geavanceerde dna-tests met nieuwe technieken op resten van de slachtoffers.

De man en de vrouw, wier namen niet worden bekendgemaakt op verzoek van hun familie, zijn de 1648ste en 1649ste geïdentificeerde slachtoffers van de aanslagen. De resten van de man werden in 2001 teruggevonden op de rampplek, die van de vrouw in 2001, 2006 en 2013.

Bij de verwoesting van de skylinebepalende torens in New York City kwamen ruim 2700 mensen om het leven. De resten van 1104 doden, zo'n 40 procent van de slachtoffers, zijn nooit teruggevonden of geïdentificeerd.

Duizenden resten

Onderzoekers doen al ruim twintig jaar onderzoek naar de vele duizenden menselijke resten die zijn aangetroffen tussen het puin op Ground Zero. In sommige gevallen werken ze met beenresten ter grootte van een Tic Tac, beschreven ze eerder. Een van de hoofdonderzoekers, Jason Graham, spreekt van "het grootste en meest complexe forensische onderzoek in de geschiedenis van de VS".

Zo nu en dan worden er nog slachtoffers geïdentificeerd, maar dat was al enige tijd niet gebeurd. In september 2021, precies twintig jaar na de aanslagen, werden voor het laatst twee doden gekoppeld aan teruggevonden menselijke resten.

Morgen is het precies 22 jaar geleden dat terroristen van al-Qaida vier vliegtuigen kaapten om zelfmoordaanslagen te plegen in de VS. Burgemeester Eric Adams van New York zegt dat de stad, waar morgen herdenkingsbijeenkomsten zijn, denkt aan de nabestaanden. "We hopen dat deze nieuwste identificaties iets van troost bieden aan de families van de slachtoffers", zei hij.