'Oranje moet kunnen veranderen van systeem, mijn taak is te kiezen wanneer'

Oranje kende in Dublin een beroerde start met onnodige fouten in de opbouw. Gestuntel van Mark Flekken en Frenkie de Jong eindigde met een corner, waarna hands van Virgil van Dijk een strafschop betekende. "Mark moet die bal nooit geven", zei Koeman over het risicovolle passje van doelman Flekken op De Jong.

"We moeten systemen kunnen spelen en moeten ook kunnen afwisselen", zei de bondscoach na afloop. "Dit team moet kunnen veranderen. Mijn taak is om de momenten te kiezen om te veranderen. Misschien had ik zo moeten beginnen, daar heb ik wel over nagedacht."

Ronald Koeman liet zich in het EK-kwalificatieduel met Ierland opnieuw van zijn flexibele kant zien. Na de overstap naar 3-4-3 tegen Griekenland gooide de bondscoach tegen Ierland ( 1-2 winst ) in de rust het alweer roer om, van 3-4-3 terug naar 4-3-3.

"We deden precies wat de Ieren wilden", zei Koeman. "Daar wordt het niet makkelijker van. We liepen ook te veel met de bal en hadden links in de verdediging problemen. Ik had al eerder kunnen wisselen, maar heb uiteindelijk gewacht tot de rust."

Met Tijjani Reijnders voor Mats Wieffer en Wout Weghorst voor Daley Bllind en een ander systeem ging het in de tweede helft beter. "Na rust waren we heer en meester", zei Koeman. "We maken een geweldige tweede goal."

Frankrijk volgende tegenstander

Met negen punten uit vier wedstrijden staat Oranje achter Frankrijk op de tweede plaats in EK-kwalificatiegroep B. Les Bleus zijn op 13 oktober in Amsterdam de volgende tegenstander.

"Riant is anders", aldus Koeman. "We moeten punten pakken tegen Frankrijk. Dan staan we er riant voor. We moeten ook nog naar Griekenland, we zijn er nog niet."