Oranje komt rampstart in Dublin te boven en klopt Ierland in EK-kwalificatie

Door de overwinning behoudt Nederland, dat met Matthijs de Ligt, Donyell Malen en Mats Wieffer drie nieuwe namen kende ten opzichte van het duel met Griekenland, met negen punten uit vier duels de tweede plaats in de poule. Het ongenaakbare Frankrijk gaat met vijf zeges in vijf kwalificatieduels aan de leiding.

Het Nederlands elftal heeft met een 2-1 zege op Ierland in Dublin een grote stap gezet richting het EK. Oranje startte het kwalificatieduel zwak, kwam vroeg op achterstand, maar stelde mede dankzij een nieuwe systeemwissel van bondscoach Ronald Koeman in de tweede helft de overwinning veilig.

Bekend was dat Ierland moest winnen om nog kans te blijven maken op EK-kwalificatie en dat de Ieren daarom vanaf de start vol gas zouden geven. Een rustig begin zou het niet worden. Rustig opbouwen van achteruit leek niet de meest voor de hand liggende optie voor Oranje.

Strafschop Ierland, strafschop Oranje

Toch was dat de wijze waarop Oranje in het begin onder de Ierse druk dacht te kunnen uitspelen. Doelman Mark Flekken speelde in de eerste minuut eerst Mats Wieffer in, dat ging nog goed, Virgil van Dijk passte rustig terug op Flekken, dat ging nog goed. Vervolgens bood Frenkie de Jong zich aan in eigen strafschopgebied en Flekken ging in op dat aanbod.

Dat ging niet goed. Met Alan Browne in zijn rug was het geen goed idee van De Jong zich aan te bieden en ook geen goed idee van Flekken hem aan te spelen. Browne onderschepte de bal, Adam Idah speelde Chiedozie Ogbene in, waarna Wieffer met een sliding een snelle tegengoal voorkwam.

Uit de daaropvolgende hoekschop kopte Shane Duffy echter op de arm van Oranje-aanvoerder Van Dijk en kreeg Ierland een strafschop. Spits Idah schoot de penalty overtuigend langs Flekken. Een rampstart voor Oranje en een geval van eigen schuld, dikke bult.