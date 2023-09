LIVE: Djokovic pakt ook tweede set tegen Medvedev in slopende US Open-finale

De mannenfinale van de US Open tussen Novak Djokovic en Daniil Medvedev is bezig. Onder het dichte dak van het Arthur Ashe Stadium ontstaat er een ware slijtageslag. Na een slecht begin van de Rus pakt de Serviër de eerste set (6-3).

Medvedev kent een betere tweede set, wat de spanning en het kijkspel ten goede komt. Wat heet. Er zijn veel lange en spectaculaire rally's. Na een set van een uur en drie kwartier trekt Djokovic ook in de tweede set aan het langste eind (7-6). In derde set heeft Djokovic het wat makkelijker, totdat Medvedev de Serviër plotseling breekt.

Stand in de partij: Djokovic-Medvedev 6-3, 7-6, 3-2 (Djokovic begon de set met serveren)

Djokovic gaat op voor zijn 24ste grandslamtitel. De nummer twee van de wereld kan voor de vierde keer de US Open winnen. Medvedev, de mondiale nummer drie, heeft één grandslamtitel op zijn palmares staan. Dat is uitgerekend de US Open. Die won hij in 2021 na een zege op Djokovic.

Medvedev haalde de finale door de winnaar van vorig jaar, Carlos Alcaraz, in de halve finale te verslaan in vier sets. Djokovic zette de Amerikaanse verrassing Ben Shelton in de halve finale met beide benen op de grond.

