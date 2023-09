Djokovic pakt 24ste grandslamtitel in slopende US Open-finale tegen Medvedev

Novak Djokovic heeft zijn 24ste grandslamtitel veroverd. In de finale van de US Open was de Serviër te sterk voor Daniil Medvedev (6-3, 7-6 (5), 6-3). De tweede set was een uitputtingsslag die Medvedev niet meer te boven kwam.

Met zijn 24ste grandslamtitel kwam Djokovic naast de Australische Margaret Court, die dat aantal tussen 1960 en 1973 ook wist te bereiken. Djokovic was bij de mannen al recordhouder toen hij dit jaar op Roland Garros op 23 grandslamtitels kwam. De geblesseerde Rafael Nadal volgt met 22 titels en de gestopte Roger Federer heeft er 20.

Voor Djokovic was de US Open-titel ook bijzonder omdat hij vorig jaar niet mee mocht doen. Hij kwam de Verenigde Staten toen niet in omdat hij niet gevaccineerd is tegen het coronavirus.

(later meer)