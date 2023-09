Denen slaan vlak voor tijd toe in EK-kwalificatie tegen Finland: 1-0

Denemarken heeft Finland, koploper in groep H van de EK-kwalificatie, in Helsinki met 1-0 verslagen. De Deense treffer viel vier minuten voor het einde van de officiële speeltijd door een schuiver van Pierre-Emile Højbjerg.

Het publiek werd in Helsinki niet echt verwend. Na een slaapverwekkende eerste helft was het in de tweede helft wat interessanter en dat kwam vooral door de Denen. Al duurde het wel een uur voor er een kansje te noteren viel. Skov Olsen loste toen een schot tussen de palen. Niet veel later was er een mogelijkheid voor Jonas Wind.

Tegen het einde van de wedstrijd zetten de Denen meer aan. Een kwartier voor tijd was Christian Nørgaard dicht bij de eerste goal van de wedstrijd, maar de Finse keeper Lukáš Hrádecký redde op fraaie wijze. Ook in de slotfase waren de Denen nog twee keer dicht bij een treffer, voordat Højbjerg uiteindelijk toch wist te scoren.

Spannende groep

Door deze overwinning zijn de Denen nu koploper in groep H, voor Finland en Kazachstan. De Kazachen wonnen eerder deze zondag al met 1-0 van Noord-Ierland en hebben net als Finland 12 punten. Denemarken heeft er 13. Noord-Ierland en San Marino staan al ver achter.

Slovenië is ook nog in de race voor de bovenste plaatsen, dat land heeft 10 punten met nog één wedstrijd tegoed.