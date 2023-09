Denen laat voorbij Finland, Albanië aan kop na verrassende winst op Polen

In groep E pakte Albanië de koppositie. De Albanezen wonnen thuis overtuigend met 2-0 van Polen. Servië deed in groep G goede zaken in Litouwen. Aleksandar Mitrović, die tegenwoordig speelt voor Al-Hilal, scoorde een hattrick.

Denemarken heeft Finland, koploper in groep H van de EK-kwalificatie, in Helsinki met 1-0 verslagen. De Deense treffer viel vier minuten voor het einde van de officiële speeltijd door een schuiver van Pierre-Emile Højbjerg.

Door deze overwinning staan de Denen tweede in groep H. Kazachstan won eerder deze zondag al met 1-0 van Noord-Ierland, Slovenië walste over San Marino heen met 4-0.

Tegen het einde van de wedstrijd zetten de Denen meer aan. Een kwartier voor tijd was Christian Nørgaard dicht bij de eerste goal van de wedstrijd, maar de Finse keeper Lukáš Hrádecký redde op fraaie wijze. Ook in de slotfase waren de Denen nog twee keer dicht bij een treffer, voordat Højbjerg uiteindelijk toch wist te scoren.

Het publiek werd in Helsinki niet echt verwend door Finland en Denemarken. Na een slaapverwekkende eerste helft was het in de tweede helft wat interessanter en dat kwam vooral door de Denen. Al duurde het wel een uur voor er een kansje te noteren viel. Skov Olsen loste toen een schot tussen de palen. Niet veel later was er een mogelijkheid voor Jonas Wind.

De Albanezen wonnen thuis overtuigend met 2-0 van Polen en staan na vijf wedstrijden bovenaan in hun groep. De wedstrijd begon met vuurwerk op het veld, maar na een korte onderbreking kon er weer verder worden gespeeld. Na een gelijkopgaande beginfase leek Polen op voorsprong te komen. Jakub Kiwior werkte een voorzet van Sebastian Szymański na een kluts in het doel, maar na een check van de VAR werd de treffer afgekeurd vanwege buitenspel.

Na 36 minuten was er een grote kans voor het thuisland, maar Kristjan Asllani schoot de bal in kansrijke positie over het doel. Niet veel later scoorden de Albanezen alsnog. Via een schitterende knal zette Jasir Asani Albanië op 1-0. Polen zette flink aan in de tweede helft, maar het waren de Albanezen die scoorden. Na 62 minuten draaide Mirlind Daku knap weg en schoot hard in de korte hoek: 2-0.

Hattrick Mitrović

Servië heeft in groep G goede zaken gedaan in Litouwen. Aleksandar Mitrović, die tegenwoordig speelt voor Al-Hilal in Saudi-Arabië, maakte een hattrick. Uiteindelijk won de ploeg met 3-1. Door de overwinning klimmen de Serven een plekje, naar de tweede plaats in de poule achter Hongarije.