Van Aert weerstaat aanval Rodriguez en pakt eindzege Ronde van Groot-Brittannië

Wout van Aert heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Belg moest in de achtste etappe nog flink aan de bak, maar behield de leiderstrui.

De ritzege ging naar de Spanjaard Carlos Rodríguez, die met zijn vlucht nog een gooi deed naar de eindzege. De 22-jarige renner van Ineos Grenadiers zag Van Aert echter kort achter zich finishen. Dat gat was niet groot genoeg om Van Aert de leiderstrui nog te ontfutselen.

Het parcours in de rit over 167 kilometer naar Caerphilly nodigde uit tot aanvallen en Rodríguez pakte de handschoen op. De Spanjaard van Ineos ging er op vijftig kilometer van de meet vandoor, liet vluchtmaat Stephen Williams na zo'n 35 kilometer staan en soleerde op knappe wijze naar de zege.

Aanval op leiderstrui

Rodríguez had in het klassement 0.39 achterstand op Van Aert en had voor het laatste klimmetje virtueel de leiderstrui bijna in handen. De Belg zette echter nog even alles op alles en werd uiteindelijk op 0.11 tweede.

Achter Van Aert eindigde de Noor Tobias Johannessen op drie seconden als tweede in het eindklassement. Howson werd daarin derde. Rodríguez kwam dankzij zijn ritzege de toptien binnen.