Goud voor Jessica von Bredow-Werndl bij kür op muziek op EK

Amazone Jessica von Bredow-Werndl heeft op de EK dressuur in Riesenbeck ook het goud in de kür op muziek voor zich opgeëist. Vrijdag won ze ook al de Grand Prix Special.

De Duitse was met Dalera net iets beter dan de Britse Charlotte Fry (Glamourdale): 92,818 procent om 92,379 procent.

Er stond dit toernooi geen maat op de Duitse topcombinatie. Van Bredow, die met Dalera in 2021 ook al olympisch goud en WK-goud veroverde en in 2022 en 2023 de wereldbeker won, was deze week de beste op alle individuele onderdelen. Alleen in de landenwedstrijd moest ze genoegen nemen met zilver.

Bijrol Nederlandse deelnemers

Voor de Nederlandse deelnemers Emmelie Scholtens en haar paard Indian Rock en Marlies van Baalen met Habibi waren er bijrollen met een twaalfde en vijftiende plek.