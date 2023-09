Meerdere mensen onwel door hitte bij wandeltocht Waalwijk

Voorzitter Tijs van Beurden van de organisatie zegt tegen Omroep Brabant dat er in totaal zo'n 600 incidenten zijn geteld. "Maar daarbij gaat het ook al om deelnemers met blaren", zegt hij. "Kijken we naar de zwaardere gevallen, waarbij een ambulance nodig was, dan komen we uit op 25. Normaal ligt dat tussen de 10 en 15."

In Waalwijk zijn meerdere mensen door de hitte onwel geworden bij een wandelevenement. De organisator vindt dat het ondanks de hitte verantwoord was om het evenement door te laten gaan. - NOS

Ook de temperatuur in de tent van de EHBO-post was tijdens het evenement te hoog opgelopen. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer aanwezig was om de tent met ventilatoren te verkoelen.

'Extra maatregelen getroffen'

Ondanks de hitte denkt Van Beurden dat het verantwoord was om het evenement door te laten gaan. "We hebben vooraf al maatregelen getroffen. Extra waterpunten, meer medische hulpverleners, extra vrijwilligers", zegt hij. "En vandaag reden we heel de dag met een auto achter de laatste wandelaars." Deelnemers kunnen in geval van nood uit het evenement worden gehaald. "Maar de meesten hebben zo'n drive om de finish te halen."

Deelnemers die de finish hebben gehaald wordt gevraagd om het centrum zo snel mogelijk te verlaten. "Zoek samen een rustige plek op buiten het centrum", schrijft de organisatie op Facebook. Verder moet de Winterdijk op last van de hulpdiensten autovrij blijven.