Veteraan Rui Costa zegeviert in vijftiende rit Vuelta na bloedstollende finale

Kämna reed rap naar de twee anderen toe en liet ze zelfs achter. Tot hij in een afdaling de berm in reed en Costa en Buitrago weer op kop kwamen. De twee waren dusdanig aan het bekvechten dat ze moesten toezien hoe de Duitser weer aansloot.

In de top van het klassement verandert er niks. Het Jumbo-Visma-trio Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard gaat nog altijd aan de leiding. Kuss rijdt in de leiderstrui, Roglic volgt op 1.37 minuut en Tour de France-winnaar Vingegaard op 1.44.

De dag begon met een eerbetoon aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko door Evenepoel en zijn ploeg. De Belg heeft een bijzondere band met Marokko. Zijn vrouw Oumi is van Marokkaanse afkomst. "Het is een zware tijd voor Oumi en haar familie. De vlag is een klein gebaar om iedereen te steunen", zei Evenepoel tegen Belgische media.

Evenepoel actief

Evenepoel leek vastberaden om mee te zitten in een ontsnapping, want hij probeerde meermaals weg te komen. Uiteindelijk lukt dat op zo'n 75 kilometer voor de finish, toen de leider in het bergklassement een gaatje pakte met Rui Costa, Buitrago, Kämna en Cristián Rodríguez in zijn wiel. Een groepje van zo'n tien renners sloot even later aan.

Evenepoel had zaterdag flink uitgepakt tijdens de rit naar Larra-Belagua, dat was een goedmakertje voor zijn inzinking van vrijdag waarmee hij het uitzicht op een podiumplek in het algemeen klassement leek te verspelen. Hij had opnieuw een nummertje in gedachten, maar de tank bleek niet vol genoeg.

Morgen hebben de renners een rustdag, dinsdag wordt de ronde dan weer hervat met een relatief vlakke etappe met een klim op het eind.