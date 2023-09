Bijna 200 Marokkaans-Nederlandse artsen willen helpen in getroffen gebied

Een groep van ruim tweehonderd Marokkaans-Nederlandse artsen en andere medische hulpverleners wil de krachten bundelen om slachtoffers in Marokko bij te staan. Ali Lahdidioui, voorzitter van Associatie Marokkaanse Artsen Nederland (AMAN), is naar aanleiding van de vele animo onder collega's aan het inventariseren hoe de medici in actie kunnen komen.

Middels een oproep op LinkedIn is AMAN in contact gekomen met tot nu toe ruim 180 zorgverleners, die bereid zijn op korte termijn hulp te gaan bieden in het getroffen gebied. "Er is contact gelegd met de autoriteiten en momenteel is het wachten op groen licht om deze plannen verder uit te werken", zegt Lahdidioui.

"Emotioneel wil je natuurlijk zo snel mogelijk daarheen", gaat hij verder. "Maar als artsenorganisatie hebben we besloten bedachtzaam te werk te gaan, en te doen waar we het beste in zijn: passende en adequate medische hulp verlenen."

Vergunningen

Want met een grote groep artsen zomaar naar Marokko komen om zorg te bieden, dat gaat niet. Het collectief wacht toestemming van de Marokkaanse autoriteiten af. "Het laatste wat je wilt is elkaar in de weg lopen. Daarnaast is het noodzakelijk om te weten welke hulp het hardst nodig is."

AMAN is daarom samen met onder meer de Nederlandse Vereniging van Moslim Apothekers (NVMA) bezig met het aanvragen van vergunningen en het regelen van praktische zaken, bijvoorbeeld rondom medicatie en medisch materiaal. Ze winnen onder meer advies in bij Telegram-groepen met mensen die actief waren na de aardbevingen in Turkije en Syrië.

Met de contacten die Lahdidioui en zijn collega's hebben in Marokko proberen ze op afstand de acute traumazorg te ondersteunen en te analyseren welke medische hulp verder precies nodig is. AMAN is in samenwerking met het Rode Kruis aan het verkennen hoe de organisaties elkaar kunnen assisteren bij het bieden van hulp.