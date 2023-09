Voor Van Vleuten zit het er nu echt op: 'Ik voel me een geluksvogel'

"De laatste ronde was echt genieten. Ik heb toen ook even alles goed in mij opgenomen", glunderde de 40-jarige Annemiek van Vleuten na haar laatste meters als profwielrenster.

In de Simac Ladies Tour in eigen land zette ze na vijftien jaar een punt achter een imposante carrière, die haar olympisch goud, vier wereldtitels op de weg en eindzeges in de Tour, Vuelta en de Giro Donne opleverden.

"Ik voel me een geluksvogel, dat ik dat allemaal heb mogen meemaken. Hoge pieken en ook diepe dalen. Onder aan de streep heeft het mij heel veel gebracht, ook als persoon. Mooie titels, ervaringen en herinneringen."