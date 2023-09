Flick weg als bondscoach Duitsland, Van Gaal sluit zichzelf niet uit als opvolger

Duitsland speelt dit jaar geen kwalificatiewedstrijden, omdat het als organiserend land al zeker is van deelname aan het EK van volgend jaar. Maar juist in die oefenwedstrijden zijn de resultaten matig. Niet alleen van Japan werd verloren, in juni waren Polen en Colombia ook al te sterk voor Duitsland.

Dinsdag staat er een oefenduel met Frankrijk op het programma. Rudi Völler neemt dan de honneurs waar op de bank.

Is Van Gaal een optie?

De grote Duitse sportkrant BILD meent te weten dat Louis van Gaal op de kandidatenlijst staat om Flick op te volgen en lijkt ook te vinden dat de keuze op de Nederlander moet vallen. "De Duitse bond zou Van Gaal moeten overtuigen", kopt Bild.

Van Gaal sluit in Bild ook niet uit dat hij - wederom - terugkeert uit zijn pensioen. "Normaal gesproken train ik geen club meer, maar een veelbelovend land heeft nog wel kans om me over te halen tot een terugkeer."

Van Gaal is na het WK - voor de tweede keer - met pensioen gegaan en kampt daarnaast met prostaatkanker.