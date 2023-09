Flick ontslagen als bondscoach Duitsland na oorwassing door Japan

De Duitse voetbalbond heeft Hansi Flick ontslagen als bondscoach. Het ontslag komt een dag na de teleurstellende nederlaag thuis tegen Japan. In een vriendschappelijk duel in Wolfsburg werd met 1-4 verloren. Flick lag al onder vuur na het dramatische WK in Qatar, waar zijn team al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

Duitsland speelt dit jaar geen kwalificatiewedstrijden omdat het als organiserend land al zeker is van deelname aan het EK van volgend jaar. Maar juist in die oefenwedstrijden zijn de resultaten matig. Niet alleen van Japan werd verloren, in juni waren Polen en Colombia te sterk voor Duitsland.

Dinsdag staat er een oefenduel met Frankrijk op het programma. Rudi Völler neemt dan de honneurs waar op de bank.