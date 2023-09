Antony voorlopig niet in actie bij Manchester United na beschuldiging mishandeling

Antony meldt zich voorlopig niet bij zijn club Manchester United. De Braziliaanse aanvaller is door zijn ex-vriendin Gabriela Cavallin beschuldigd van mishandeling. In afwachting van het onderzoek naar deze zaak zal de oud-Ajacied niet trainen en spelen bij de club.

"Ik heb met Manchester United afgesproken dat ik even weg blijf bij de club. Ik wil mijn onschuld bewijzen en zal volledig meewerken met de politie", aldus Antony.

De club van trainer Erik ten Hag liet in een verklaring weten dat met Antony is afgesproken zijn terugkeer tot nader order uit te stellen. "Als club veroordelen we iedere vorm van geweld en misbruik. We zijn ons bewust van de ernst van de beschuldigingen en de impact die deze zaak heeft op alle betrokkenen", aldus Manchester United.

Niet in Braziliaanse selectie

De 23-jarige Antony werd maandag vanwege de beschuldigingen teruggetrokken uit de Braziliaanse selectie voor de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru.

Antony, die de beschuldigingen tegenspreekt, verhuisde een jaar geleden van Ajax naar Manchester United.