Wiebes wint in Ladies Tour bij afscheid wielericoon Van Vleuten

De zesde en laatste etappe in de Simac Ladies Tour is gewonnen door Lorena Wiebes (SD Worx), die in Arnhem Elisa Balsamo aftroefde in de sprint. Wereldkampioene Lotte Kopecky, ploeggenote van Wiebes, pakte de eindzege.

De rit stond echter vooral in het teken van Annemiek van Vleuten. De 40-jarige Van Vleuten zwaaide vandaag na ruim vijftien jaar af als profwielrenster. Ze reed tijdens de rit naar de Gelderse hoofdstad af en toe lachend en zwaaiend naar het publiek in het peloton en kwam onder luid applaus solo over de meet.