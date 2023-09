Pieterse moet zich op mountainbike in Les Gets tevreden stellen met zilver

Mountainbikester Puck Pieterse heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Franse Les Gets een tweede plek behaald op de olympische cross. De winst ging naar Mona Mitterwallner. Afgelopen vrijdag won Pieterse nog in Les Gets in de zogeheten shortrace.

Pieterse, die in de wereldbekerstand een straatlengte voorsprong heeft op de concurrentie, plaatste in de tweede van zes ronden een aanval. Ze sloeg een gaatje, maar werd een ronde later achterhaald door de Oostenrijkse Mitterwallner en de Françaises Pauline Ferrand-Prévot en Loana Lecomte.

De 21-jarige Mitterwallner plaatste in ronde vijf een versnelling en leeftijdsgenoot Pieterse kon op het zware parcours in de Franse Alpen niet aanhaken. Ferrand-Prévot werd derde.