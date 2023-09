Weer raak voor Nederland op WK roeien: Florijn prolongeert titel in de skiff

Bovendien is het de vijfde gouden medaille voor Nederland op dit WK, een absoluut record. Tot nu toe behaalde Nederland nooit meer dan één gouden plak tijdens een WK.

Skiffeuse Karolien Florijn heeft net als vorig jaar de gouden medaille gewonnen bij de WK roeien. De 25-jarige Florijn is de eerste Nederlandse roeier die een wereldtitel van een olympische klasse met succes verdedigt.

Karolien Florijn is de eerste Nederlandse roeier die een wereldtitel op een olympisch onderdeel prolongeert. - NOS

Olympisch kampioene Emma Twigg (Nieuw-Zeeland) en Tara Rigney (Australië) completeerden het podium.

Florijn begon sterk aan haar race. Halverwege had ze al veertien meter voorsprong op Twigg en die voorsprong kwam de hele race geen moment meer in gevaar. Dus kon Florijn net als vorig jaar bij de WK in Tsjechië en bij de laatste twee EK's haar feestje vieren.

Bekijk hier de reactie van Florijn: