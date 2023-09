Topatleet Farah sluit indrukwekkende loopbaan af met vierde plek

De Britse atleet Mo Farah heeft zijn imposante loopbaan afgesloten met de vierde plaats bij de Great North Run. Het 40-jarige hardloopicoon liep de halve marathon in een tijd van 1.03.28. De zege ging naar de Ethiopiër Tamirat Tola in 59.58.

Farah won de wedstrijd in Newcastle tussen 2014 en 2019 zes keer op rij, maar maakte er zondag niet echt een serieuze race meer van. Hij was vooral bezig met het uitdelen van high fives aan het publiek.

"Er ging wel van alles door mijn hoofd. Ik wilde graag in Newcastle mijn loopbaan beëindigen, omdat ik hier zes keer heb gewonnen. Het was een emotionele race. Nu kan ik tijd gaan doorbrengen met mijn vrouw en kinderen", zei hij na de race.

Farah behaalde in zijn loopbaan zes wereldtitels en werd vier keer olympisch kampioen. Hij pakte zowel bij de Spelen van Londen in 2012 als Rio in 2016 goud op de 5.000 en 10.000 meter.