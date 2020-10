Noodtoestand in Madrid, ook om uittocht dit weekend te voorkomen

De Spaanse regering heeft in Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege een opleving van het aantal coronabesmettingen in de regio. Vanaf 15.00 uur mag niemand meer de stad uit, behalve voor werk, onderwijs of ziekenhuisbezoek.

Een van de redenen dat de regering nu met dit besluit komt, is dat er een lang weekend zit aan te komen. Maandag is de nationale feestdag El Pilar.

"Traditioneel gaan duizenden Madrilenen dan de stad uit", zegt correspondent Rop Zoutberg. "De regering is bang dat het virus vanuit brandhaarden in Madrid bijvoorbeeld naar de stranden bij Valencia wordt overgebracht."