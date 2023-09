FC Utrecht viert rentree in eredivisie met zege, Feyenoord-keeper Weimar in tranen na rood

Comeback kid FC Utrecht heeft na tien jaar afwezigheid in de eredivisie in zijn eerste wedstrijd Feyenoord verslagen. In een snikhete Galgenwaard werd het 4-2 voor de Domstedelingen met in de slotfase nog een rode kaart voor Feyenoord-keeper Jacintha Weimar.

FC Utrecht had aanvankelijk moeite om op de helft van Feyenoord te komen. Na twaalf minuten kwam de eerste echte kans voor de Rotterdammers, maar Sanne Koopman leverde de bal in bij keeper Jasmijn de Graaf.

Zinderende hitte

Vanwege de hitte (volle zon, 30 graden) was er net als zaterdag een drinkpauze ingelast na twintig minuten. Die pauze deed FC Utrecht goed, want in de 24ste minuut viel het allereerste doelpunt voor de nieuwkomer in de eredivisie.

Voor 14.631 toeschouwers in stadion Galgenwaard passeerde Dieke van Straten twee Feyenoord-spelers en legde ze de bal perfect in de rechterhoek: 1-0.