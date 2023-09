Basketballers VS lopen op WK zelfs brons mis, Duitsers verrassen met wereldtitel

De zwaar favoriete basketballers van de Verenigde Staten verlaten het WK met lege handen. Na het sensationele verlies tegen Duitsland boog de ploeg van coach Steve Kerr in de strijd om brons voor Canada. Na vier kwarten was het gelijk, waarna Canada in overtime toesloeg: 127-118.

Shai Gilgeous-Alexander (31 punten,12 assists) en Dillon Brooks (39 punten) leidden Canada in het Filipijnse Pasay voor 10.666 toeschouwers naar de eerste WK-medaille ooit.

Mikal Bridges sleepte er, door bewust te missen vanaf de vrijeworplijn en daarna uit zijn eigen rebound 111-111 te maken met een driepunter, een verlenging uit. Daarin ging het alsnog mis voor de VS.

Duitsland wereldkampioen

De Duitse basketballers sleepten voor de eerste keer de wereldtitel in de wacht. Nadat de ploeg in de halve finales verrassend van de Verenigde Staten gewonnen had, werd in een spannende finale Servië met 83-77 verslagen.