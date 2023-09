Kersverse Denk-fractievoorzitter Van Baarle aangewezen als lijsttrekker

Zoals verwacht is Stephan van Baarle door het bestuur aangewezen als nieuwe lijsttrekker van Denk. Het bestuur laat weten dat er ook tegenkandidaten waren, maar dat die niet aan de eisen voldeden.

Vorige maand volgde Van Baarle Farid Azarkan al op als fractievoorzitter voor Denk in de Tweede Kamer. "Het is tijd dat een nieuwe generatie opstaat, ook bij Denk", zei de 31-jarige Van Baarle, die sinds 2021 in de Kamer zit.

Sinds de oprichting bij Denk

Van Baarle is sinds de oprichting in 2015 betrokken bij Denk. Hij was onder meer voorzitter van de programmacommissie en beleidsmedewerker in de Tweede Kamer. Ook zat hij vier jaar in de Rotterdamse gemeenteraad.

Op dit moment vormt Tunahan Kuzu samen met Azarkan en Van Baarle de driemansfractie van Denk. Het is nog niet bekend of Kuzu nog een keer op de lijst wil. Wie er naast Van Baarle op de lijst komen, wordt volgende week bekend.