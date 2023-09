Vijfde plek voor Moto3-coureur Veijer in San Marino

Collin Veijer heeft bij de Grote Prijs van San Marino een vijfde plaats behaald in de Moto3. De 18-jarige coureur uit Staphorst reed lange tijd rond de achtste plek, maar schoof in de laatste paar ronden nog enkele plaatsen op.

De overwinning ging naar de Colombiaan David Alonso. Na een spannend gevecht in de laatste meters bleef hij de Spanjaard Jaume Masia en de Turk Deniz Öncü voor.

Voetblessure

Vorige week kwam Veijer niet in actie bij de Grote Prijs van Catalonië vanwege een voetblessure die hij bij een crash had opgelopen. In San Marino bleek hij hiervan weer voldoende hersteld te zijn.

Veijer is bezig met een indrukwekkend debuutjaar in de Moto3. Bij de Grote Prijs van Oostenrijk startte hij vorige maand voor het eerst van poleposition en toen eindigde hij als vierde. Eind juni sloot hij de TT van Assen af op een verdienstelijke zevende plek.

Bo Bendsneyder eindigde als dertiende in de Moto2. Hij had ruim 23 seconden achterstand op winnaar Pedro Acosta. De Spaanse klassementsleider bleef de Italiaan Celestino Vietti en zijn landgenoot Alonso López voor. Zonta van den Goorbergh viel uit na een botsing in de vijfde ronde.