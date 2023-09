Opnieuw klimaatdemonstranten van A12 gehaald, ruim 500 mensen aangehouden

De politie heeft opnieuw klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion (XR) van de Utrechtsebaan gehaald, een onderdeel van de A12. De demonstranten van XR zaten vanaf het middaguur op de weg. Anderhalf uur later verwijderde de politie de laatste demonstrant.

De politie heeft ruim vijfhonderd mensen aangehouden. De aangehouden betogers zijn met bussen naar het ADO-stadion gebracht. Volgens XR zijn alle aangehouden demonstranten weer vrijgelaten.

De meeste mensen werden aangehouden op basis van de Wet openbare manifestaties, waarin regels staan waaraan demonstranten zich moeten houden.

De snelweg was enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer volledig vrijgegeven. De blokkade van de Utrechtsebaan was verboden. In plaats daarvan konden de actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Foto's van de blokkade vandaag: