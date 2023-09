Laatste klimaatdemonstranten van A12 gehaald

De blokkade van de Utrechtsebaan was verboden. In plaats daarvan konden de actievoerders zich aansluiten bij de geplande klimaatdemonstratie op de Laan van Reagan en Gorbatsjov.

Gisteren blokkeerden duizenden activisten de tunnelbak van de A12. Daarbij werden ruim 2400 demonstranten aangehouden, onder wie tientallen minderjarigen. De demonstranten werden toen ook met bussen naar het ADO-stadion gebracht, aan de rand van de snelweg. Vanaf daar mocht de overgrote meerderheid naar huis.

De meeste aanhoudingen hadden te maken met het overtreden van de Wet openbare manifestaties (Wom), waarin regels staan genoemd waaraan demonstranten zich moeten houden.

Theorie vs praktijk

Burgemeester Jan van Zanen zei gisteren dat optreden tegen de blokkades niet eenvoudig is. "De Wom biedt in theorie voldoende juridische mogelijkheden om op te treden tegen actievormen die de grenzen van het demonstratierecht te buiten gaan. In de praktijk blijkt echter dat het lastig is effectief tegen dit soort blokkades op te treden, wanneer deze massaal en langdurig plaatsvinden", zei hij.

XR zegt de acties in de tunnelbak voorlopig te zullen herhalen, als de demonstranten door de politie worden weggehaald. XR ziet dat als "burgerlijke ongehoorzaamheid", uit protest tegen de subsidies op fossiele energie. De actiegroep wil de blokkades volhouden tot alle fossiele subsidies worden afgeschaft.

Beelden van de demonstratie vandaag: