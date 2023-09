Sterren Grealish en Rice droegen ooit Ierse shirt, maar kozen toch voor Engeland

Wie de selectie van Ierland bekijkt, ziet dat het team een waarde vertegenwoordigd van zo'n 150 miljoen euro. Dat bedrag had verdrievoudigd kunnen zijn als Declan Rice en Jack Grealish in de selectie gezeten hadden. En dat had zomaar gekund. Beide Engelse topspelers speelden jarenlang in diverse jeugdelftallen van Ierland. Rice was deze transferzomer de topaankoop van Arsenal. De Londense club betaalde 122 miljoen euro aan stadgenoot West Ham United. De middenvelder was daarmee de duurste Britse speler ooit. Een record dat hij overnam van Grealish, die in 2021 voor 117 miljoen euro van Aston Villa naar Manchester City ging. Beide spelers werden geboren in Engeland, maar hebben Ierse grootouders, waardoor ze ook voor Ierland uit mogen komen. Jarenlang droegen ze ook het groene Ierse shirt. Trekken aan Grealish Als speler van het onder 17-team van Ierland werd de toen 15-jarige Grealish al eens benaderd door de Engelse bond. De aanvaller wimpelde de interesse af en zei dat hij voor Ierland uit wilde komen. Toen Grealish een jaar later niet werd opgeroepen door de Ierse bond voor de nationale jeugdelftallen, probeerden de Engelsen het nog een keer. Opnieuw zonder succes, maar de FA gaf niet op. In de jaren die volgden bleef het contact aanwezig. De Ierse bond riep Grealish in maart 2015 uit tot Speler van het Jaar in de leeftijdscategorie onder-21. Maar hoewel de jonge Grealish zelf steeds aangaf in de toekomst voor Ierland te willen spelen, maakte hij in 2015 bekend om toch voor Engeland uit te komen.

Foto: 5a11bc01-6f10-37d8-bcf3-c1c564029ae4 - Proshots

Bondscoach Martin O'Neill zei destijds dat hij baalde van de beslissing van Grealish. "Dat doe ik zeker. Hij deed het erg goed en het was leuk geweest als hij voor Ierland uitgekomen was. Maar het is zijn beslissing. Ik heb hem nergens toe gedwongen." Spijt van zijn beslissing had Grealish, geboren in Birmingham, geen moment. "Ik ben Engels, mijn ouders zijn in Engeland geboren, dus ik voel me Engels. Ik heb nooit meer achterom gekeken." Drie oefenwedstrijden voor Ierland In tegenstelling tot Grealish kwam Rice wel uit voor het seniorenteam van Ierland. Drie keer maar liefst. Drie keer in oefenwedstrijden in 2018, vlak nadat hij zijn debuut had gemaakt in de Premier League namens West Ham. De Ierse voetbalfans waren klaar om Rice in de armen te sluiten, maar de daaropvolgende interlandperiodes werd hij niet opgeroepen. Bondscoach O'Neill zei dat Rice bezig was met een overstap naar Engeland. Dat was nog steeds mogelijk omdat hij nog geen officiële wedstrijd had gespeeld voor de Ieren.

EK-kwalificatie Oranje bij de NOS De wedstrijd tussen Ierland en Nederland begint vanavond om 20.45 uur en is live te volgen op NPO 1, NPO Radio 1 en NOS.nl