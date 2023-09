Vanavond op tv: The day after in Marrakech • Rusland naar de stembus

Verwoesting en wanhoop in Marokko

Hulpverleners in Marokko zijn nog druk bezig met zoeken naar overlevenden van de zware aardbeving. Zo'n 24 uur na de beving is duidelijk dat er meer dan tweeduizend doden zijn gevallen. Ook zijn meer dan tweeduizend mensen gewond geraakt. Het Rode Kruis is een inzamelingsactie begonnen. Ook Marokkaanse Nederlanders zetten hulpacties op. Verslaggever Ties Brock is in Marrakech en doet verslag.