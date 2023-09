Wachten op de nieuwe Van der Sar: 'Daarna geen echte wereldtopper meer gehad'

Het is een ongekende keeperscarrousel. Met Marco Bizot, Maarten Stekelenburg, Tim Krul, Justin Bijlow, Jasper Cillessen, Remko Pasveer, Andries Noppert en Mark Flekken (de keeper tegen Griekenland) stonden er de afgelopen drie jaar acht verschillende keepers onder de lat bij Oranje. "Er is geen keeper die erbovenuit steekt", verklaart oud-Oranjekeeper Joop Hiele. "Na Edwin van der Sar is het, met alle respect, aanrommelen geweest. We hebben daarna geen echte wereldtoppers meer gehad. Ook Jasper Cillessen was dat niet, ondanks dat hij heel veel interlands heeft gespeeld." Voor de finaleronde van de Nations League wees Koeman Bijlow aan als eerste keus en daarmee leek meteen de keuze voor de toekomst gemaakt. Bijlow haakte vanwege een polsblessure echter af voor deze periode, zoals blessures de Feyenoord-keeper vaker dwarszitten. Koeman: 'Flekken heeft gelijk gehad' Flekken rook bij afwezigheid van Bijlow zijn kans en sprak dat uit. "Ik denk dat ik de beste papieren heb op dit moment", zei de keeper van Brentford. "Ik speel tot nu toe alle wedstrijden, zit op een goed niveau en zit lekker in mijn vel."

"Hij heeft gelijk gehad", verklapte Koeman een dag voor het duel met Griekenland over Flekken. "Ik vind dat hij het verdient om te spelen. Mark zit er lang bij, heeft een geweldige transfer gemaakt van Freiburg naar Brentford, speelt voor een langere periode goed en is fit." De bondscoach sprak ook lovend over Bart Verbruggen, die deze zomer van Anderlecht overstapte naar Brighton & Hove Albion: "Bart is en wordt een geweldige keeper en hij heeft een geweldige toekomst voor zich, maar voor nu kies ik voor Mark." Een keer werd Flekken tegen de Grieken echt getest bij een vrije trap van aanvoerder Tasos Bakasetas. "Die pakte hij goed", complimenteerde Koeman hem na afloop. Verder was Flekken zoals gebruikelijk sterk met de bal aan de voet, met zijn passing. Tegen Ierland wacht vanavond voor hem waarschijnlijk een nieuwe kans.

Foto: f0d888de-134e-3ae5-a179-bee255bea9dd - Pro Shots

"Flekken maakte op mij in zijn voorgaande interlands geen onuitwisbare indruk", reageert Hiele. "Maar donderdag deed hij wat je van hem mocht verwachten. Een goede redding ook, verder hebben de Grieken niks gecreëerd." De hegemonie van Van der Sar Vorige week overleed Jan Jongbloed op 82-jarige leeftijd. "Een mooier vak dan keepen bestaat niet", sprak de keeper van twee WK-finales eens. Jongbloed was goed in zijn vak en kreeg voor het duel met de Grieken in Eindhoven als eerbetoon een minuut stilte. Een alleenheerser was ook Jongbloed zeker niet. Hij was een beetje de Andries Noppert van 1974. Met één interland uit 1962 en één in de WK-voorbereiding achter zijn naam werd hij op het eindtoernooi in Duitsland voor de leeuwen gegooid. In totaal kwam Jongbloed tot 24 interlands. Eddy Pieters Graafland (47 interlands), Jan van Beveren (32) en Piet Schrijvers (46) kregen in die jaren zestig en zeventig vaker de voorkeur dan Jongbloed. De absolute alleenheerser was Edwin van der Sar, die tussen 1995 en 2008 tot 130 interlands kwam. Geen keeperskwesties toen.