Wanneer draagt een scholier een abaya? Nieuw verbod maakt veel los in Frankrijk

Op Franse scholen was het dragen van de wijde, bedekkende jurken al langer een punt van discussie. De abaya viel in een grijs gebied. Schoolbesturen trokken aan de bel omdat steeds meer leerlingen zulke kleding zouden dragen, en ze niet wisten of ze hen moesten wegsturen.

"Dit past in een bredere ontwikkeling die al langer gaande is in de Franse politiek", zegt Nadia Fadil, socioloog en antropoloog aan de KU Leuven. "De toch al strikte regels van het secularisme worden steeds scherper. Het dragen van een lange jurk zou een boodschap van de politieke islam afgeven, en daarmee een aanval zijn op de seculiere waarden van de staat."

Tientallen Franse meiden werden aan het begin van het nieuwe schooljaar aan de poort geweigerd: ze moesten hun lange jurk, of abaya, eerst uittrekken. Wie dat niet deed, werd naar huis gestuurd . Het abaya-verbod is de nieuwste maatregel van het seculiere Frankrijk, dat al jaren de strijd aangaat met religieuze uitingen in het openbaar.

De seculiere voorschriften raken vooral moslims. "Het dragen van een abaya zou verdacht zijn, en wordt zelfs in verband gebracht met terrorisme", zegt Fadil, "Alsof deze meiden met hun kleding een ideologie willen overbrengen." Voor moslims creëert dit een gevoel van onveiligheid, stelt de onderzoeker.

Populaire jurk

Het verbod moet scholen duidelijkheid geven, maar het is niet zo duidelijk wat een abaya precies is. "Het is geen religieuze kleding, zoals een hoofddoek, maar eerder een traditionele jurk om je moslimidentiteit te laten zien", zegt Jasmijn Rana, antropoloog en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. "Het is eigenlijk een maxi-dress die nu populair is."

Bij alle grote modeketens is dit oversized kledingstuk te vinden. Het wordt ook gedragen door niet-moslims. "De vraag is waar de scheidslijn is. Nu ontstaat de kans dat scholen voor moraalpolitie gaan spelen en bepalen wat wel en niet religieus is", zegt Rana. Moslims zijn bang dat zij alleen op basis van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, eruit worden gepikt.

Een belangenorganisatie voor moslims, ADM, stapte deze week naar de hoogste rechter. Zij noemen het verbod islamofoob en discriminerend voor scholieren met een Arabische achtergrond. De rechter ging daar niet in mee, en zei dat het verbod niet indruist tegen fundamentele vrijheden.

Veel steun onder bevolking

De nieuwe beperking leidt tot onrust. Op TikTok en Instagram spreken meiden zich uit tegen de nieuwe regels. In de Parijse voorstad Saint-Denis was deze week een staking van docenten, zij zeggen dat het maar om een kleine groep gaat.

Het verbod volgt op een reeks eerdere maatregelen. Op Franse scholen is het sinds 2004 verboden om een hoofddoek, keppeltje of kruisje te dragen. In 2016 werd het verboden om een boerkini, bedekkende zwemkleding, te dragen bij openbare zwemplekken. Eerder werd ook de nikab verboden.