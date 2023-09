Wekdienst 10/9: Reddingswerk Marokko gaat door • Nederlands elftal speelt in en tegen Ierland

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Veel nieuws over de aardbeving in Marokko. Je kunt het laatste nieuws volgen in ons liveblog.

Het Nederlands elftal speelt in Dublin om 20.45 uur de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman staat op de tweede plaats in de poule met 6 punten uit drie wedstrijden. Ierland heeft 3 punten uit vier duels.

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR) willen vandaag voor de tweede dag op rij de A12 in Den Haag blokkeren. Gisteren werden ruim 2400 actievoerders aangehouden bij de blokkade, onder wie tientallen minderjarigen, meldde de politie.

Novak Djokovic en Daniil Medvedev nemen het tegen elkaar op in de finale van de US Open. Dat is een herhaling van de eindstrijd van 2021, toen Medvedev zijn eerste grandslamtitel pakte. Djokovic kan zijn 24e grandslamtoernooi winnen.

Wat heb je gemist?

Het dodental In Marokko als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot boven de 2000. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Marokko zijn er zeker 2012 mensen om het leven gekomen. De meeste mensen zijn omgekomen in de provincies Al Haouz (1293) en Taroudant (452). Ook zijn er zeker 2059 gewonden.

De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Reddingswerkers hebben veel moeite om verschillende zwaar getroffen afgelegen gebieden te bereiken. Marokko heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De Marokkaanse vlag zal de komende dagen halfstok worden gehangen. Koning Mohammed VI zei gisteravond in een verklaring dat er gezorgd zal worden voor eten, schoon drinkwater, tenten en dekens.

Vanuit de hele wereld heeft Marokko inmiddels hulp aangeboden gekregen, onder meer van Turkije. Dat land werd eerder dit jaar getroffen door een zware aardbeving, waardoor tienduizenden mensen om het leven kwamen. Ook onder meer Duitsland, Frankrijk, Israël en Qatar hebben hulp aangeboden. Nederland heeft 5 miljoen euro voor de hulpverlening beschikbaar gesteld.