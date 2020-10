De Roon en Oranje op zoek naar plan B: 'Moeten ons sneller kunnen aanpassen'

"We zijn nu aan het zoeken naar een een plan B, waardoor we ons sneller kunnen aanpassen en niet hoeven wachten tot de rust waarin we tegen een achterstand aankijken."

Het is een van de veranderingen onder Frank de Boer. De nieuwe bondscoach wil de manier van druk zetten veranderen bij Oranje. "Het ging goed", zegt De Roon, "maar ook onder Koeman speelden we vaak één helft minder en dan moesten we dingen aanpassen voordat het goed ging."

"Het is nog veel naar elkaar kijken, wachten op elkaar, terwijl we daar iets meer initiatief in hadden kunnen nemen. We stonden op een juiste manier, maar het is een kwestie van coaching en vaker op deze manier spelen."

Volgens de middenvelder, die na ruim een uur spelen mocht invallen, is het een kwestie van gewenning, een gebrek aan zekerheden in de ploeg. "We staan vaak best wel goed, maar hebben nog niet het gevoel dat je vooruit kunt lopen en de rest dan volgt."

Hij noemt het "niet de meest hoogstaande wedstrijd die we hebben gespeeld". Marten de Roon realiseert zich dat het duel van het Nederlands elftal met Mexico, die eindigde in een 1-0 nederlaag voor Oranje, nauwelijks sprankelde.

Het Nederlands elftal werkt met een complete groep toe naar de uitwedstrijd van zondag tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League. Alle 24 spelers die Frank de Boer voor deze interlandperiode opriep, verschenen vrijdagochtend in Zeist op het veld voor de training.

"Hij wil op dezelfde weg doorgaan, maar nog meer verduidelijken. Het gaat om de details, vindt hij, het grote geheel is er wel. En daar zijn we het mee eens", zegt De Roon, de mening van de spelersgroep vertolkend.

De Roon is te spreken over de manier waarop De Boer zich bij Oranje presenteert in zijn eerste week waarin de selectie bij elkaar is. "Hij maakt een heel goede indruk. Hij is betrokken, probeert wat extra teambesprekingen te houden en zijn stem te laten horen."

"Hij laat nog steeds veel over aan Lodeweges (assistent-bondscoach, red.), maar is zelf misschien nog wel meer betrokken bij de besprekingen dan Koeman op een gegeven moment was, want die zag dat het wel liep. Het is goed dat hij zijn stempel drukt, dat hij aanwezig is."

Maar welke rol een bondscoach ook speelt, waar hij de accenten ook legt, het zijn volgens De Roon de spelers die het verschil moeten maken. "Een team moet dat onoverwinnelijke uitstralen, niet een coach. Die moet ervoor zorgen dat wij weten wat we moeten doen. Of een coach dat met de borst vooruit doet of met de rug naar de camera, maakt niet uit. Uiteindelijk moeten de spelers het op het veld doen."