Zomer vol weersextremen in Middellandse Zee dreigt te worden afgesloten met orkaan

In de staart van het seizoen lijkt de zomer van 2023 nog een extreme weersituatie voor het Middellandse Zeegebied in petto te hebben. Na weken van hittegolven, hoge zeewatertemperaturen, verwoestende branden en modderstromen als gevolg van zware regenval, dreigt storm Daniel nu als orkaan in Libië aan land te komen. In de Golf van Sidra vormt zich een 'medicane', zoals zo'n Mediterranean hurricane wordt genoemd. In Libië, onder meer in de hoofdstad Tripoli, werden gisteren al overstromingen gemeld als gevolg van extreme regen. Ook in Misrata in het noordwesten van het land staan straten blank. Havens, scholen en publieke gebouwen blijven noodgedwongen dicht. Ook veel bedrijven gaan niet open in verband met het noodweer. Vanochtend komt Daniel naar verwachting over de noordoostelijke stad Benghazi heen. Het is nog niet duidelijk in hoeverre Daniel, die als storm al enorme schade aanrichtte in Griekenland, vanuit Libië zal doortrekken naar Egypte. Eenmaal boven land zal Daniel aan kracht verliezen. Gisteren moesten auto's al door diep water rijden in Misrata:

Zaterdag viel er in de omgeving van Tripoli al veel regen. In Misrata, in het noordwesten van het land, staan straten blank en blijven havens, scholen en publieke gebouwen noodgedwongen dicht. - NOS

Het gaat om een relatief zeldzame orkaan die slechts enkele keren per jaar ontstaat, meestal tussen oktober en april. In die periode is de bovenlucht erg koud en kan er een groot temperatuurverschil ontstaan met het zeewater. Een verschil van 57 graden is vereist voor de vorming van een medicane. De huidige hoge temperatuur van de Middellandse Zee veroorzaakt nu zo'n groot verschil. Bel koude lucht "Het ontstaan van een medicane is een vrij delicaat proces, waarbij een aantal factoren precies juist moet zijn om de storm te laten ontstaan", legt onderzoeker Nadia Bloemendaal van het KNMI uit. "Ten eerste hebben we instabiliteit nodig. Dit komt vaak door een bel koude lucht, meestal uit het arctische gebied, die boven het warme zeewater in de Middellandse Zee belandt." Door die instabiliteit ontstaan regen- en onweersbuien. Ook moet er weinig verschil zijn tussen de windsnelheid op de grond en hoog in de lucht. Meteorologen noemen dat verticale windschering. "Hierdoor worden regen- en onweersbuien niet kapot geblazen en kunnen ze goed door-intensiveren", aldus Bloemendaal. De medicanes zijn kleiner dan de tropische varianten die boven de veel grotere oceanen ontstaan, en bijvoorbeeld geregeld in de Verenigde Staten en de Cariben aan land komen. Desondanks kunnen ze enorme schade aanrichten: het Middellandse Zeegebied is dichtbevolkt; de harde wind en de zware neerslag kunnen een spoor van vernieling achterlaten op de eilanden en kustgebieden op het vasteland. Griekenland eerder getroffen Vooral zware regenval kan de lokale samenleving ontwrichten. In 2020 vielen vier doden in Griekenland toen medicane Ianos aan land kwam. Op de eilanden Ithaka, Kefalonia en Zakynthos werd de noodtoestand uitgeroepen en ook op het vasteland was veel schade, ook aan de oogsten daar. Ianos richtte voor meer dan 160 miljoen euro schade aan.