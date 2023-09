Dodental door aardbeving Marokko opgelopen tot boven de 2000

In Marokko is het dodental als gevolg van de aardbeving opgelopen tot boven de 2000. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken in Marokko zijn er zeker 2012 mensen om het leven gekomen. De meeste mensen zijn omgekomen in de provincies Al Haouz (1293) en Taroudant (452). Ook zijn er zeker 2059 gewonden.

De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Reddingswerkers hebben veel moeite om verschillende zwaar getroffen afgelegen gebieden te bereiken. In het stadje Asni, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Marrakech, zijn vrijwel alle woningen beschadigd en slapen mensen noodgedwongen op straat. Ook in andere bergdorpen in de buurt van het epicentrum is de schade groot.