Film 'Poor Things' wint prestigieuze Gouden Leeuw

De film Poor Things van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos heeft op het filmfestival in de Italiaanse Venetië de prestigieuze Gouden Leeuw gewonnen.

De film gaat over een jonge vrouw (Emma Stone) die zelfmoord pleegt, en weer tot leven wordt gewerkt door een wetenschapper, die haar hersenen vervangt door die van haar ongeboren baby. De vrouw moet daarna weer opgroeien, maar in het lichaam van een volwassene. Het publiek volgt haar terwijl ze leert bewegen en praten.

Ze maakt een reis door het Europa van de negentiende eeuw en daarin maakt ze ook op zeer vrijzinnige wijze kennis met het seksleven. De film bevat dan ook veel seksscènes. Stone was net als veel andere acteurs niet bij de uitreiking in Venetië vanwege de acteursstaking in de Verenigde Staten.

De prijs voor beste acteur ging naar Peter Sarsgaard voor zijn rol in Memory. Cailee Spaeny won de prijs voor beste actrice vanwege haar rol in de film Priscilla. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur ging naar Matteo Garrone (Me Captain).