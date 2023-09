Geduldige Gauff sloopt slordige Sabalenka en grijpt in New York eerste grandslamtitel

Coco Gauff heeft voor het eerst in haar prille loopbaan een grandslamtitel op haar naam geschreven. In de finale van de US Open was ze in drie sets te sterk voor de toekomstige nummer een van de wereld, Aryna Sabalenka: 2-6, 6-3, 6-2.

Na afloop richtte ze zich in het bijzonder tot haar familie: "Vandaag is de eerste keer dat ik mijn vader heb zien huilen. Hij nam me vroeger mee om Serena en Venus Williams te zien spelen. En ik heb geprobeerd mijn broertje te FaceTimen, maar hij nam niet op."

Ook had ze een boodschap voor iedereen die niet in haar geloofden. "Vier weken geleden won ik een '500'-titel en zeiden mensen dat dit mijn plafond zou zijn. Drie weken gelden won ik een '1000'-titel en werd gezegd dat ik niet beter kan. En nu sta ik hier met deze trofee in mijn handen. Iedereen die mijn vuur probeert te doven, geeft mij brandstof. En mijn vuur brandt feller dan ooit."

Zomer van Gauff

De pas 19-jarige Gauff stond vorig jaar al in de finale van Roland Garros en begon met veel vertrouwen aan de US Open na toernooizeges in Washington en Cincinnati. In de halve eindstrijd rekende ze in twee sets af met de Tsjechische Karolina Muchova, die dit jaar in Parijs nog de finale haalde.