Uitbraak van norovirus in ziekenhuis Almere

In het Flevoziekenhuis in Almere is het norovirus uitgebroken op de afdeling cardiologie. Het ziekenhuis meldt dat er daarom geen nieuwe patiënten op deze afdeling worden opgenomen. Ze worden tijdelijk ondergebracht op andere afdelingen.

De patiënten die klachten hebben als gevolg van het norovirus worden in aparte kamers verpleegd. Ook wordt er extra schoongemaakt en is er meer aandacht voor handen wassen. Medewerkers die klachten hebben moeten thuis blijven, totdat ze 24 uur klachtenvrij zijn. Bezoekers van opgenomen mensen wordt gevraagd om na het bezoek de handen te wassen, en meteen het ziekenhuis te verlaten.

Het norovirus leidt tot een ontsteking in de darmen en is erg besmettelijk. Het virus veroorzaakt buikgriep. Klachten zijn onder meer braken en diarree. Voor iemand die gezond is, is het virus lastig maar meestal onschuldig. Maar patiënten die een verminderde weerstand hebben kunnen veel meer last krijgen van het virus.