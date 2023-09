Roda weer aan kop in eerste divisie, alledrie duels tijdelijk stilgelegd

Roy Kuijpers deed voor de pauze wat terug voor NAC met een pegel. NAC drong na rust flink aan, maar doelman Koen Bucker hield Roda op de been. In blessuretijd scoorde Arjen van der Heide uit een counter.

Roda JC heeft in de eerste divisie de koppositie heroverd. In Breda versloegen de Limburgers NAC met 3-1.

Ook in iets minder kansrijke posities ging het aardig voor de spits. Na iets meer dan een kwartier kreeg de Groninger de bal in een moeilijke hoek aangespeeld, maar dat bleek geen probleem. De voormalig FC Utrecht-aanvaller schoof de bal in de verre hoek en kon voor de tweede keer juichen.

De Friezen wonnen hun thuisduel wel. Remco Balk was de grote man bij de 3-1 zege. De aanvaller stond scherp vanaf de start. Al na negen minuten kreeg hij een één op één-mogelijkheid en Balk faalde in kansrijke positie niet.

Er leek niets aan de hand voor de thuisploeg, maar Cambuur-doelman Yanick van Osch bracht daar verandering in. Hij speelde de bal uit het niets bij Den Bosch-aanvaller Kacper Kostorz in de voeten, die de geheel vrijstaande Rik Mulders de aansluitingstreffer kon laten maken.

Wedstrijd tijdelijk gestaakt

Die goal zorgde er ook voor dat beide ploegen even naar binnen moesten. Supporters gooiden een glas bier op het veld en de wedstrijd werd tijdelijk gestaakt. Na een korte onderbreking ging het duel weer verder.

Den Bosch hoopte in de tweede helft nog met een puntje weg te kunnen komen, maar Balk bleek weer een ware plaag. De aanvaller brak door en werd geschept door Den Bosch-keeper Jakub Ojrzynski.

De strafschop die Balk verdiende werd zeer overtuigend raak geschoten door Milan Smit, die de eindstand op 3-1 bepaalde.

Telstar wéér met lege handen door treffer in blessuretijd

Telstar en VVV Venlo speelden eerder op de avond in Velsen tegen elkaar en hadden allebei iets om voor te vechten. De thuisploeg had nog geen punt verzameld in vier wedstrijden en VVV kon, al was het maar voor even, de koppositie pakken in de eerste divisie.

Na de gelijkmaker van Pepijn Doesburg belandden een aantal voorwerpen op het veld, waarna de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt.

De Limburgers slaagden uiteindelijk in hun missie door een doelpunt van Martijn Berden in de slotminuut: 1-2.