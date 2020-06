Ook Starbucks stopt met adverteren op sociale media

Starbucks stopt voorlopig met betaalde advertenties op alle sociale media, net als een aantal andere bedrijven. De koffiegigant vindt dat er op die platforms te veel plek is voor haatzaaiende taal.

"Wij willen gemeenschappen samenbrengen en zijn tegen hatelijke taal", zegt het bedrijf. "Wij vinden dat er meer moet gebeuren om welkome en inclusieve online gemeenschappen te maken. En bedrijven en politici moeten samenwerken om dat te bereiken."

Starbucks zegt in gesprek te gaan met socialemediabedrijven en burgerrechtenorganisaties om een einde te maken aan de verspreiding van haatzaaiende teksten. Het bedrijf blijft aanwezig op onder meer Facebook en Instagram, maar zal alleen nog onbetaalde posts plaatsen.

'Gepolariseerde verkiezingsstrijd'

Een paar dagen geleden maakte ook Coca-Cola bekend te stoppen met adverteren op sociale media. En Unilever stopt specifiek in de Verenigde Staten met adverteren op Facebook, Instagram en Twitter. Het Nederlands-Britse bedrijf vindt dat die platforms veel meer moeten doen tegen "verdeeldheid en haatzaaiend taalgebruik in de gepolariseerde verkiezingsstrijd in de VS".

De stappen van de bedrijven vallen samen met de #StopHateForProfit-campagne van Amerikaanse burgerrechtenbewegingen. Die vragen bedrijven om in de maand juli geen advertenties op Facebook te zetten. Volgens die campagne stond Facebook het onder meer toe dat mensen opriepen tot geweld tegen Black Lives Matter-demonstranten.

Meer dan honderd bedrijven, waaronder ook automerk Honda en kledingmerken Levi's en Patagonia, hebben nu gehoor gegeven aan die oproep.