Nederlandse volleyballers dankzij ijzersterke Abdelaziz naar kwartfinales EK

De Nederlandse volleyballers hebben op het EK in Italië de kwartfinales bereikt. De ploeg van coach Roberto Piazza was Duitsland in Bari in een slijtageslag van twee uur en een kwartier de baas: 3-2 (25-20, 25-23, 22-25, 18-25, 15-12).

In de eerste set sloeg Oranje met zes punten op rij een beslissend gat. In set twee leek dat ook het geval, maar 20-15 werd 21-21, waarna mede dankzij een blok van Fabian Plak alsnog de set werd gepakt.

In het vervolg ontbeerde Oranje lange tijd servicedruk en aanvalskracht. Duitsland kwam gemakkelijk langszij in sets. In set vijf maakte diagonaal Nimir Abdelaziz, die anderhalve set rust had gekregen, alsnog het verschil. Hij serveerde sterk, smashte naar hartenlust, sloeg het matchpoint binnen en werd uiteindelijk topscorer met achttien punten.