Engelsen weerstaan Argentijnen op WK met betonrugby en fenomenale Ford

Heel de rugbywereld ging er eens goed voor zitten. Kenners voorspelden in koor dat Argentinië de trotse Engelsen onder de voet zou lopen in hun openingswedstrijd van het WK in Frankrijk. In weerwil van alle kritiek hielden de Engelsen de rug recht en knokten zich met betonrugby naar de 27-10 overwinning. Grote man aan de kant van de Engelsen was George Ford, die met drie dropgoals en zes penalty's voor alle 27 Engelse punten tekende.

Engelse malaise Vier jaar geleden waren de Engelsen nog verliezend finalist bij het laatste WK in Japan. Maar de status van wereldtopper is de uitvinder van de sport allang kwijt. Zo werd de omstreden hoofdcoach Eddie Jones nog voor de laatste Six Nations-campagne ontslagen. Een oefennederlaag op Twickenham tegen Argentinië (30-29) was toen de druppel, maar ook onder oud-international Steve Borthwick ging het dramatisch. Zo werden de laatste vijf wedstrijden allemaal verloren. Vooral de nederlaag tegen Fiji deed pijn in Engelse harten. En dan moesten de Engelsen het ook nog doen zonder sterspeler Owen Farrell. De fly-half is wereldwijd een van de topscorers aller tijden in testwedstrijden, maar moet de eerste twee wedstrijden werkloos toezien door een schorsing.

Foto: 1c0eb26b-888d-3ae7-aa3c-3d0494144f03 - Reuters

Die schorsing liep hij op na een gevaarlijke tackle in een oefenduel met Wales, waarin hij eerst een gele kaart kreeg en die later door de videoscheidsrechter omgezet zag worden in rood.

Na drie minuten al rode kaart Precies dat overkwam de Engelsen vanavond ook in het Stade Vélodrome in Marseille. Na amper drie minuten werd Tom Curry bestraft voor een botsing, waarbij zijn hoofd tegen het hoofd van zijn Argentijnse tegenstander knalde. Curry moest met geel naar de strafbank en zag vandaar dat zijn straf werd omgezet naar een rode kaart. Met een man minder, een achterstand van 3-0 en de dramatische vorm van de afgelopen maanden, leken de Engelsen rijp voor de slachtbank. Niets bleek minder waar. De Engelsen schakelden over naar betonrugby, voorkwamen daarmee dat Argentinië kon uitbreken en probeerde George Ford in stelling te brengen.

Foto: a8a7a6c2-c89e-3f31-9430-6dae60d7f63d - AFP

Dat lukte na een klein half uur voor het eerst, toen Ford van grote afstand een dropgoal tussen de palen joeg. In de tien minuten die volgden, herhaalde de vervanger van Farell dat kunstje nog twee keer. Argentinië leek met stomheid geslagen en wist ook na rust geen enkele vuist meer te maken. Ford ging intussen vrolijk door met tussen de palen schoppen en stopte pas nadat hij hoogstpersoonlijk 27 punten op het scorebord had gezet. Nadat Ford zijn welverdiende publiekswissel had gekregen, mocht Argentinië alsnog de enige try van de wedstrijd maken.

Goede dag voor familie Farrell Waar Owen Farrell niet in actie mocht komen, was zijn vader Andy Farell wel present. Farrell senior is namelijk coach van het favoriete Ierland en zag zijn ploeg met speels gemak en aantrekkelijk rugby afrekenen met Roemenië: 82-8.

Foto: ddadca09-9bdf-3e92-800b-32bb5e81c022 - AFP