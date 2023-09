Hari trekt zich vlak voor gevecht terug vanwege aardbeving in Marokko

Het had een glorieuze comeback moeten worden voor kickbokser Badr Hari, maar vlak voordat de 39-jarige Marokkaan het in Parijs op zou nemen tegen zijn drie jaar oudere tegenstander James McSweeney, liet een geëmotioneerde Hari weten dat hij niet in actie zou komen.

Door de aardbeving in Marokko van vrijdagavond achtte Hari zichzelf niet in staat om te gaan vechten tegen de Engelsman.

De trainer van Hari, Mike Passenier, gaf voor de camera van Videolan uitleg over het afzeggen van zijn pupil.

"Door die aardbeving is het niet gepast om te gaan vechten voor amusement, terwijl mensen vechten voor hun leven of het leven van hun familie. Daar komt het op neer. Badr zegt: 'Dan steun ik liever mensen in Marokko dan dat ik een paar mensen vermaak voor geld. Dat maakt mij geen beter mens'", aldus Passenier.

(later meer)

Aan het begin van het kickboksgala werd er een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving.