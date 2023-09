Jeugdploeg AZ verliest finale wereldbeker van Boca voor 37.000 Argentijnse fans

AZ ondernam in de eerste helft slechts één doelpoging, maar het was ook meteen raak. Daarbij hadden de Alkmaarse talenten over geluk niet te klagen. Een afstandsschot van middenvelder Dave Kwakman in de 42ste minuut werd door een Argentijnse verdediger van richting veranderd en vloog zo de hoek in.

Verder moest de jeugdploeg van AZ vooral verdedigen in het sfeervolle Bombonera. Boca Juniors speelde in een veel hogere intensiteit en drong AZ ver terug. Dat leverde een handvol halve kansen op, maar die gingen er niet in.