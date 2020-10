Gouverneur Michigan wijst naar Trump na verijdelen ontvoering

Op Twitter reageert de Amerikaanse president door te benoemen dat Whitmer "vreselijk slecht werk verricht". Ook schrijft hij dat het onder meer zijn ministerie van Justitie was dat de verdachten heeft opgepakt. Een bedankje was wat Trump betreft meer op zijn plaats geweest.

De Democratische gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, haalt uit naar president Trump nadat de FBI had weten te voorkomen dat zes mannen haar zouden ontvoeren. De mannen zouden de Democratische bestuurder willen overvallen in haar vakantiewoning, kidnappen en op een geheime plaats laten 'terechtstaan'.

Het is niet bekend of de verdachten geïnspireerd zijn door de president. De autoriteiten hebben ook niet openbaar gemaakt of de mannen boos waren vanwege de stevige coronamaatregelen die Whitmer in Michigan heeft afgekondigd.

Afgelopen voorjaar stond Michigan in de top drie van zwaar getroffen Amerikaanse staten door het coronavirus. De lockdown die Whitmer invoerde leidde tot demonstraties in de hele staat. Op 15 april bestormden gewapende milities het staatsparlement dat op dat moment in zitting was. Ze waren het oneens met de coronamaatregelen die in hun ogen in strijd waren met de grondwet. Whitmer hield voet bij stuk en verlengde juist de noodtoestand.

Als reactie twitterde Trump destijds 'bevrijd Michigan', terwijl hij even daarvoor nog had gezegd dat de gouverneurs hun eigen beslissingen moeten nemen. Ze mochten van hem zelf bepalen wanneer en hoe de maatregelen werden verzacht.

Whitmer is één van de gouverneurs die met enige regelmaat stevige kritiek krijgt van Trump. Michigan is een belangrijke staat voor hem bij de presidentsverkiezingen in november. Vier jaar geleden won hij hier nipt van Hillary Clinton, maar in 2018 heroverden de democraten de staat.