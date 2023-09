Ieren zijn historisch duel 2001 niet vergeten: 'Maar gaan ons niet vergelijken'

Ierland-Nederland. Bij het zien van dat affiche gaan de gedachten al snel terug naar 2001. In dat jaar vergooit Oranje de kansen op plaatsing voor het WK 2002, door met 1-0 te verliezen van het Ierland met Robbie Keane, Roy Keane en Shay Given. Maar die grote namen zijn er al tijden niet meer bij. Toch dromen de Ieren van weer zo'n memorabele avond. Die dag in 2001 zijn ze namelijk ook in Ierland nog niet vergeten, blijkt tijdens de persconferentie zaterdag. Maar bondscoach Stephen Kenny vindt dat er weinig houvast te halen is uit die wedstrijd. "We gaan ons niet vergelijken met dat team van 2001. Toen hadden we de beste spelers die Ierland ooit heeft gehad in de selectie."

Het is één van de donkerste dagen uit de geschiedenis van Oranje. De ploeg kan zich plaatsen voor het WK van 2002, maar de goal van Jason McAteer gooit roet in het eten voor het elftal van bondscoach Louis van Gaal. - NOS

Toch hoopt Shane Duffy, de ervaren verdediger van voorheen Everton, Brighton en Celtic, op net zo'n bijzondere avond als aan het begin van deze eeuw. "Het is een nieuwe kans voor ons nog meer herinneringen te maken."

Ierland is in het eigen, uitverkochte, Aviva-stadion een ploeg waar rekening mee gehouden moet worden. De Ieren boeken daar regelmatig resultaat. Ze worden geroemd om hun vechtlust en niet zozeer meer om de toppers, zoals voorheen. Het Ierland anno 2023 vestigt onder meer hoop op het toptalent Evan Ferguson. Ferguson is er alleen niet bij tegen Oranje. De 18-jarige aanvaller van Brighton and Hove Albion maakte indruk bij de start van het nieuwe Premier League-seizoen. Hij scoorde vorige week zelfs drie keer tegen Newcastle United, maar liep in diezelfde wedstrijd ook een blessure op.

Foto: Pro Shots

Niet alleen het grote talent ontbreekt tegen Oranje. Ook de aanvoerder van het team, de 34-jarige Seamus Coleman van Everton, is er door een blessure niet bij. Er zijn dus wat personele problemen bij de Ieren, die beseffen dat zij vechten voor hun laatste kans op kwalificatie voor het EK. Bij een nederlaag wordt dat heel lastig, weet Kenny. "Dit wordt voor ons een hele belangrijke en speciale avond. Maar we zijn goed voorbereid en we moeten het geloof en de overtuiging laten zien dat we kunnen winnen." Maar dat zal niet zomaar gaan, denkt de bondscoach. "Het is voor Ierland echt een grote wedstrijd. Nederland heeft altijd hele goede teams gehad en heeft spelers van het hoogste kaliber. Oranje speelde tegen Griekenland ook heel erg goed. Het wordt voor ons echt een zware wedstrijd."

Bij Ierland zijn ze de historische dag in 2001 nog niet vergeten. Toen wonnen de Ieren van Oranje en gingen ze richting het WK. Als het aan verdediger Shane Duffy en bondscoach Stephen Kenny ligt, wordt het zondag weer een memorabele avond voor de Ieren. - NOS

Het team van Ierland bestaat met name uit spelers die actief zijn in de Engelse Championship en de onderkant van de Premier League. Nederland heeft spelers uit verschillende topcompetities in Europa. Op basis daarvan lijkt Oranje de favoriet. Alleen wint niet altijd het beste team, zei Van Gaal al na de uitschakeling tegen de Ieren in 2001. "Wij moeten dan ook ons beste spel laten zien, dan kunnen wij onze grootste overwinning behalen", besluit Kenny.