Titelhouder Italië in problemen bij EK-kwalificatie, Oekraïne-Engeland gelijk

De Engelsen hadden het beste van het spel, maar Oekraïne opende de score via Oleksandr Zintsjenko. De middenvelder van Arsenal was het laatste station van een snelle counter.

Engeland morste in het Poolse Wroclaw de eerste punten in de EK-kwalificatie tegen Oekraïne: 1-1.

Ciro Immobile opende kort na de rust de score voor de Azzurri. Enis Bardhi maakte in de slotfase van de tweede helft gelijk. Italië speelt dinsdag in Milaan tegen Oekraïne.

De nummers één en twee van de groep plaatsen zich direct voor het EK in Duitsland. Daarnaast worden er nog drie tickets vergeven via de play-offs.

In dezelfde groep speelden Engeland en Oekraïne gelijk, waardoor de Italianen aan de bak moeten om het eindtoernooi nog te halen. Engeland staat na vijf duels op dertien punten, gevolgd door Oekraïne met zeven uit vier. Italië is nu de nummer drie met vier punten uit drie duels.

Italië heeft in de kwalificatie voor het EK 2024 gelijkgespeeld tegen Noord-Macedonië. De winnaar van het afgelopen EK stond lang op voorsprong in Skopje, maar zag de thuisploeg in de slotfase langszij komen: 1-1.

In groep G boekte België een nipte zege in en tegen Azerbeidzjan: 1-0 dankzij een wat gelukkig doelpunt van Yannick Carrasco. De Belgen namen de leiding in de groep over van Oostenrijk.

België had het in Bakoe lastig met de Azeri's, die nog maar één punt hebben na vier duels. De ploeg van bondscoach Domenico Tedesco had veel balbezit, maar tot veel kansen kwam het niet. De eerste grote kans was zelfs voor de thuisploeg, maar keeper Koen Casteels redde knap. Uiteindelijk was het in de 38ste minuut raak voor de Belgen.

Bakayoko belangrijk

De enige treffer van het duel kwam wel curieus tot stand. Na goed afjagen van de Belgische aanvallers legde PSV'er Johan Bakayoko van een meter of 25 aan voor een schot. Carrasco, die vorige week van Atlético Madrid naar het Saudische Al-Shabab verkaste, toucheerde de bal waardoor doelman Shakhrudin Magomedaliyev kansloos was.

België is door de zege op tien punten gekomen uit vier wedstrijden. Dat zijn er evenveel als Oostenrijk, maar de Belgen hebben een beter doelsaldo.

In dezelfde groep boekte Zweden een 0-5 zege op bezoek bij Estland. De Scandinaviërs staan derde met zes punten na vier duels.