2400 demonstranten, onder wie tientallen minderjarigen, opgepakt bij blokkade A12

Bij de A12-blokkade in Den Haag zijn ruim 2400 demonstranten aangehouden. Dat heeft de politie bekendgemaakt, enkele uren nadat de activisten van de snelweg waren weggehaald. Onder de arrestanten zijn tientallen minderjarigen.

In een verklaring meldt de politie dat de demonstranten met bussen naar het ADO-stadion zijn gebracht, aan de rand van de snelweg. Vanaf daar mocht de overgrote meerderheid naar huis.

De meeste aanhoudingen hadden te maken met het overtreden van de Wet openbare manifestaties, waarin regels staan genoemd waaraan demonstranten zich moeten houden. De activisten die met bussen werden weggebracht zullen niet worden vervolgd, zegt de politie.

Ook werden er activisten aangehouden vanwege mishandelingen en vernieling. Zij zitten nog vast. Om hoeveel arrestanten het gaat, is onduidelijk.

Tunnelbak

De politie was vanmiddag enkele uren bezig met het aanhouden van klimaatactivisten die de A12 in Den Haag blokkeerden. Omstreeks 14.30 uur hield de politie de eerste demonstranten aan, rond 18.30 uur waren zij allemaal van de snelweg weggehaald. Voorafgaand aan de politieactie werden waterkanonnen ingezet, maar dat schrikte de betogers nauwelijks af.

De activisten blokkeerden de tunnelbak van de A12 uit protest tegen de subsidies op fossiele energie. Volgens de politie is er bij de aanhoudingen "enig geweld" gebruikt door agenten.

Activisten zouden meermaals gesommeerd zijn om te vertrekken, maar gaven aan die oproep geen gehoor. Ook belemmerden zij volgens de politie de weg, toen agenten ruimte probeerden te maken voor hun voertuigen. Daarop werden demonstranten met de wapenstok geslagen.

Even verderop, op de Laan van Reagan en Gorbatsjov, vond een zogenoemde steundemonstratie plaats. Die demonstratie was wel toegestaan door de gemeente. Tientallen andere organisaties, waaronder Greenpeace en Milieudefensie, waren erbij aanwezig. Volgens organisator Extinction Rebellion waren er bij beide protesten zo'n 25.000 mensen op de been. De politie laat zich daar verder niet over uit.