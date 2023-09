Ajax en Twente houden zicht op Champions League, Arsenal verrassend uitgeschakeld

De voetbalsters van Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. Ajax deed dat in Moldavië door een simpele zege op Dinamo Minsk (3-0). FC Twente wist later op de avond tegen Levante een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. Twente keek in Enschede al na twintig minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. De ploeg van trainer Joran Pot moest na treffers van verdediger Paula Tomas en kersvers wereldkampioene Alba Redondo al snel in de achtervolging. Gelukkig voor de Tukkers was de schade voor rust al gerepareerd. Renate Jansen schoot oog in oog met keeper Emma Holmgren raak voor de 1-2 en Marit Auée werkte een afgeslagen bal na een corner binnen. Twente kwam meerdere keren goed weg bij kansen van Levante. Eerst werd de paal geraakt en even later moest keeper Daniëlle de Jong meerdere keren handelend optreden bij gevaar voor haar doel. Zo'n twintig minuten voor tijd kroonde Sophie te Brake zich tot matchwinner. De 21-jarige verdediger kopte een vrije trap binnen voor de 3-2. Een voorsprong die niet meer in gevaar kwam waardoor ook Twente zich volgende week op mag gaan maken voor de loting van de beslissende kwalificatieronde. Ajax wint makkelijk In Orhei hadden de Ajacieden in het begin het meest de bal, maar tot grote kansen leidde het niet. Na een half uur spelen gebeurde dat wel en was het meteen raak. Een voorzet van Tiny Hoekstra werd door de vrijstaande Romée Leuchter knap binnengekopt.

Vlak voor rust werd de voorsprong verdubbeld. Nadine Noordam nam van dichtbij het doel onder vuur en zag de bal op een Moldavische arm belanden. Aanvoerder Sherida Spitse schoot de strafschop raak: 0-2. Uitblinker Leuchter Ook na rust kwamen de Amsterdammers niet echt in de problemen. Toen Leuchter vlak voor tijd haar tweede van de wedstrijd maakte, was de wedstrijd ook meteen gespeeld. Op vrijdag 15 september gaan FC Twente en Ajax de koker in voor de loting van de laatste voorronde. Op 10 of 11 oktober wordt het heenduel gespeeld, een week later volgt de return. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van het grootste Europese toernooi.